Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: panchina per Pavard e Klaassen

Inzaghi conferma in toto la formazione vista nelle prime due uscite di campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter-Fiorentina è una grande classica del nostro calcio, negli ultimi anni caratterizzata anche da una certa rivalità tra le due squadre. I padroni di casa arrivano alle sfida forti di due vittorie consecutive, con altrettanti clean sheet; i viola, invece, sono reduci dal successo in Conference League ma anche dal pareggio interno col Lecce. Arbitro Matteo Marchetti di Ostia, calcio d'inizio a San Siro alle 18,30: di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Inzaghi conferma in toto la formazione vista nelle prime due uscite di campionato. Prima panchina nerazzurra per i nuovi arrivi Pavard e Klaassen. Assente Di Gennaro, il terzo portiere è Calligaris. Italiano conferma Beltran come riferimento avanzato dei suoi. Christensen preferito a Terracciano in porta, sorpresa Kouamé in attacco.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Calligaris, Audero, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Bisseck, Agoumé, Kamatè, Sarr.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran.

Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Nzola, Infantino, Mina, Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Amatucci, Brekalo, Kokorin.