"Inter fortunata", nerazzurri irritati da Pirlo: considerano un danno il rinvio col Sassuolo

"Inter fortunata, noi abbiamo giocato anche coi contagiati". Si è così espresso Andrea Pirlo ieri in conferenza stampa in merito al rinvio di Inter-Sassuolo perché l'ATS ha bloccato i nerazzurri dopo i casi di positività al Covid-19 riscontati nel gruppo squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, a casa Inter non hanno accolto con simpatia le parole dell'allenatore della Juventus. Il club non considera un vantaggio il fatto di non aver giocato ieri, considerando anche l'impegno infrasettimanale degli avversaria. Anzi, lo considera un danno, anche in termini psicologici legati alla classifica.