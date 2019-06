Inter, frenata nella trattativa con la Roma per Dzeko: le ultime

Come riportato da Il Messaggero, bisogna registrare una frenata nella trattativa tra Inter e Roma per portare in nerazzurro Edin Dzeko. La valutazione che fa la Roma dell’attaccante bosniaco (25 milioni) è molto distante rispetto a quanto vorrebbe spendere la formazione nerazzurra (più o meno la metà). Inoltre, dopo l’affare legato a Nicolò Zaniolo, l’Inter è restia a privarsi dei suoi giovani, soprattutto Andrea Pinamonti.