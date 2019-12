Inter, furia Conte contro l'Ussi: "Si devono vergognare, mi hanno mancato di rispetto!"

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Franchi, soffermandosi anche sul caso della conferenza annullata dopo la lettera pubblicata dal Corriere dello Sport. Il tecnico si è scagliato pubblicamente anche contro l'USSI: "Tutto è in mano ad un avvocato. La scelta non è stata mia ma dell'Inter: non parliamo di rispetto, perché per rispettare bisogna essere rispettati. E se si vuol mandare un esempio non puoi selezionare, è la categoria intera a dover capire che non deve mancare di rispetto. Non puoi prendere il singolo, mandi il segnale a tutti quanti e recepiscono tutti. In molti forse non sono abituati a gestire le persone, e gestiscono solo se stessi... C'è stata una mancanza di rispetto, ed è assurdo che l'USSI chieda le mie scuse. Si devono vergognare: mancano di rispetto e dovrei chiedere scusa io? Un giorno facciamo il titolo sul razzismo e tutto il mondo ride, e poi mandiamo una lettera in anticipo, e poi la conferenza di Mihajlovic... Bisogna porre un freno. Mi dispiace: chi ha la penna non può ammazzare le persone e mancare di rispetto a quello o a quell'altro. Alla fine vincete sempre voi. Noi comunque verificheremo la mail".