Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Darmian dal 1'. Scamacca torna titolare

A San Siro l'Inter ospita il Genoa alle ore 15 per il match di valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Conte sostituisce lo squalificato Hakimi con Darmian sulla fascia destra, mentre Perisic rimane a sinistra. Ballardini schiera Scamacca titolare un mese e mezzo dopo l'ultima volta a far coppia con Pjaca.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Pjaca, Scamacca. Allenatore: Davide Ballardini.