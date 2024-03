Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Sanchez titolare, Gilardino non cambia

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Genoa. Inzaghi sceglie Sanchez come partner di Lautaro Martinez

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Genoa, valido per la 27esima giornata di Serie A.

In casa nerazzurra, Inzaghi fa alcune delle sue classiche rotazioni. In difesa De Vrij viene preferito ad Acerbi, mentre Carlos Augusto sostituisce lo squalificato Bastoni. Sulle corsie laterali confermati Dimarco e Dumfries con Darmian in panchina. È ancora indisponibile Calhanoglu, al suo posto c'è Asllani. In tandem con Lautaro Martinez pronto Alexis Sanchez dal primo minuto.

In casa rossoblu, Gilardino conferma gli stessi undici della scorsa partita. Confermato il pacchetto difensivo con De Winter, Vasquez e Bani. Largo a destra a centrocampo ancora Sabelli con Spence in panchina, mentre in mezzo Messias ha vinto il ballottaggio con Malinovskyi. Davanti non si tocca la coppia Retegui-Gudmundsson con Vitinha pronto a subentrare a gara in corso.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino