Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: subito Dzeko e Calhanoglu titolari

Torna il campionato di Serie A con le prime gare delle 18.30, sono ufficiali le formazioni di Inter-Genoa, match d'esordio per i campioni d'Italia. Scelte forzate in attacco per Simone Inzaghi, che vista la squalifica di Lautaro Martinez, in avanti debutta il nuovo acquisto Edin Dzeko supportato da Sensi. Spazio dal primo minuto anche a un altro nuovo acquisto, l’ex Milan Hakan Calhanoglu. Nel Genoa, Ballardini punta sul nuovo centrocampista Hernani, in attacco insieme all’ex Pandev c’è il giovane Kallon.

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko. A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 18 Agoume, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano, 99 Pinamonti. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito; 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 19 Pandev, 91 Kallon. A disposizione: 22 Marchetti,2 Sabelli, 5 Masiello, 9 Favilli, 10 Melegoni, 20 Ekuban, 24 Bianchi, 44 Buksa, 66 Serpe, 80 Agudelo,89 Eyango, 90 Portanova. Allenatore: Davide Ballardini.