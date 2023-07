Inter, già comunicato il pienone di abbonamenti: dal Napoli ancora nessuna novità

L’Inter si appresta ad aprire la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2023/24..

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter si appresta ad aprire la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2023/24. Come reso noto dallo stesso club nerazzurro dopo il record di presenza nella scorsa stagione, San Siro è già pieno per oltre metà della sua capienza. L'idea dell'Inter è di raggiungere il sold-out previsto e già ottenuto l'anno scorso, con 40mila abbonati pronti a seguire la squadra ovunque. Oltre alle 19 partite interne di Serie A, l'abbonamento assicura altri vantaggi tra cui la prelazione sugli acquisti di tutti gli altri biglietti per i match extra campionato.