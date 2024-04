Inter, già deciso un addio a fine stagione: il sostituto arriva dal Brasile

L'Inter ha scelto il portiere per la prossima stagione: si tratta di Bento Matheus Krepski, estremo difensore classe '99

L'Inter ha scelto il portiere per la prossima stagione: si tratta di Bento Matheus Krepski, estremo difensore classe '99 in forza al Club Athletico Paranaense. Il club nerazzurro da tempo è sulle sue tracce, già dalla scorsa estate, e spera di avere la meglio rispetto alla concorrenza che oggi è agguerrita: il suo valore di mercato si aggira in questo momento sui 20 milioni di euro, una valutazione ritenuta troppo alta dall'Inter che conta comunque di trovare l'accordo con la società brasiliana grazie, scrive la 'Gazzetta dello Sport', alla mediazione di Julio Cesar, ex portiere nerazzurro che oggi sta muovendo i suoi primi passi da procuratore.

Brasiliano dotato di passaporto italiano, Bento nelle idee della società nerazzurra deve prendere il posto di Emil Audero, estremo difensore che non verrà riscattato e a fine stagione tornerà alla Sampdoria. Marotta e Ausilio lo vogliono affiancare per una stagione a Sommer e poi consegnargli la porta nerazzurra visto che l'estremo difensore svizzero, seppur affidabilissimo, ha 35 anni.