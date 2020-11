Inter, giornata da dimenticare: oltre a Brozovic positivo, si fa male Hakimi

Come se non bastasse la positività di Marcelo Brozovic, annunciata poco da dalla Federcalcio croata, l'Inter deve preoccuparsi anche per le condizioni fisiche di Achraf Hakimi: il terzino è stato protagonista nella vittoria per 4-1 del suo Marocco contro la Repubblica Centrafricana (suo il primo gol), ma è uscito al 59' per un colpo subito in uno scontro col portiere ospite. Tanti pensieri per Antonio Conte e soprattutto per Beppe Marotta, in questo venerdì 13 davvero sfortunato.