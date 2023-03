Inter, grana Skriniar: potrebbe non giocare più per non pregiudicare passaggio al PSG

Continuano ad esserci dubbi su Milan Skriniar e le sue condizioni.

Continuano ad esserci dubbi su Milan Skriniar e le sue condizioni. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'avventura dello slovacco all'Inter potrebbe essere finita già prima del 30 giugno a causa dei suoi problemi alla schiena di cui soffre da settimane. L'ex Sampdoria potrebbe anche decidere di non giocare più da qui al termine della stagione per non pregiudicare il suo passaggio al PSG. Un'ipotesi con cui Inzaghi deve fare i conti ma che sembra essere difficile che il club possa avvallare.