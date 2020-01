Inter, grande nervosismo dopo il pari col Cagliari: Conte diserta la conferenza stampa

Dopo il secondo passo falso consecutivo avvenuto per merito del pareggio contro il Cagliari, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha preferito disertare la sala stampa per la conferenza stampa di rito dopo il match con i sardi. Grande nervosismo in casa nerazzurra per i quanto accaduto nella gara contro il Cagliari e il silenzio di Conte ne è un chiaro segnale.