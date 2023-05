Inter, guai muscolari per Mkhitaryan: per l'armeno a rischio la trasferta di Napoli

Il centrocampista ha abbandonato pertanto il campo al 43', sostenuto dai cori di incitamento da parte del pubblico interista.

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, problemi per Henrikh Mkhitaryan che si è accasciato a terra dolorante a fine primo tempo, non più in grado di riprendere la partita. Il centrocampista ha abbandonato pertanto il campo al 43', sostenuto dai cori di incitamento da parte del pubblico interista. Al suo posto Marcelo Brozovic. Per l'armeno pronblema al quadricipite delle gamba destra che sarà valutato nei prossimi giorni. Lo comunica l’Inter.