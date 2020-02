Inter, Handanovic recupera per il Napoli: può essere titolare già con la Juve

Come annunciato ampiamente negli scorsi giorni, da oggi Samir Handanovic è tornato a lavorare con il pallone, sotto gli occhi di Beppe Marotta e Javier Zanetti, a quasi un mese dall'infrazione subita al mignolo della mano sinistra. L'infortunio ormai è dimenticato, ora bisognerà vedere se nelle prossime ore arriverà il semaforo verde dallo staff medico per Juve-Inter, partita decisiva per lo scudetto. Lo riporta Sky Sport. A questo punto appare evidente che il portiere sarà titolare tra i pali giovedì prossimo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo.