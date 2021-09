Inter, Handanovic sbotta: "Tanti mi criticano, ma non sanno cosa significa fare il portiere"

Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Real Madrid:

L'Inter è al 100% in questo momento?

"Non vedo perché non dovremmo esserlo, qualcuno ha qualche acciacco ma siamo in piena forma come squadra".

È dispiaciuto per le critiche che ha ricevuto in questi giorni?

"Dipende chi critica e come. C'è tanta gente che parla e non sa cosa significa fare il portiere o non è mai stato in porta. Penso di sapere quando uno sbaglia o no. Ci sono errori individuali e di squadra. Non c'è un problema solo su questo punto, o su me in particolare".

Da chi dipenderà questa sfida, dall'Inter o da come giocherà il Real?

"50 e 50, quindi dipende anche dall'Inter".