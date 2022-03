Inter, i nervi sono tesi: strigliata di Inzaghi dopo il Torino

Ieri l'Inter è tornata ad allenarsi dopo l’ennesimo rallentamento nella corsa alla scudetto

Ieri l'Inter è tornata ad allenarsi dopo l’ennesimo rallentamento nella corsa alla scudetto, così l’atteso confronto è avvenuto dopo l’allenamento ad Appiano, dove c’era lo stato maggiore del club rappresentato da Marotta, Ausilio e Baccin. La richiesta al tecnico - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stata scontata e accolta subito: basta concedere alibi ai giocatori, adesso inizia il tempo della responsabilità.

Stanchezza. Tecnico e dirigenti ieri hanno convenuto sulla causa principale di questo crollo misterioso: la stanchezza, sia quella del fisico che quella della mente. Queste nove giornate più una da recuperare saranno un esame per misurare pure la crescita dello stesso Inzaghi, alla prima esperienza in un top team con ambizione di successo.

Decibel alti. Quanto Inzaghi sia determinato nell’organizzare un controsorpasso in vetta, lo hanno capito ieri i suoi giocatori: prima di chiudersi in conclave con Marotta e Co., il tecnico nerazzurro ha strigliato per davvero l’intera squadra. Decibel più alti del solito, parole ferme e dure, appello alle motivazioni e all’orgoglio. Il tutto, col caso Arturo Vidal sullo sfondo e la multa in arrivo per il centrocampista cileno.