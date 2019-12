Inter, ieri ripresa la preparazione: c'è un solo elemento a rischio per Napoli

Lavoro personalizzato per Asamoah - al momento l'unico in dubbio aspettando la partita di Napoli fissata per l'Epifania - mentre Barella e Sanchez ieri hanno svolto metà dell'allenamento con il gruppo e viaggiano verso la miglior forma. L'attaccante in campionato è fermo al gol contro la Sampdoria di tre mesi fa, prima di infortunarsi al tendine peroneo della caviglia durante Colombia-Cile. Questo il primo riscontro di Antonio Conte alla ripresa dell'Inter sui campi di Appiano Gentile