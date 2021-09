Inter, il +130 milioni dal mercato non basta: Zhang ne perde 12 al mese e cerca nuovi soci

Non basta nemmeno l'eccellente lavoro condotto in estate dai dirigenti, che hanno garantito alle casse dell'Inter 130 milioni dal calciomercato e un più 245% dagli sponsor, a garantire il futuro del club. Come riporta Repubblica.it, Steven Zhang resta alla ricerca di nuovi soci per tamponare una situazione finanziaria che resta piuttosto critica: i nerazzurri - si legge - perdono circa 12 milioni al mese, anche a causa dei debiti di Suning. Smentite le voci di un tentativo di acquisto da parte del fondo saudita Pif, il colosso di Nanchino si guarda intorno alla ricerca di nuove opportunità. E intanto l'Inter, per il 2020/21, annuncia un buco di bilancio simile a quello della Juventus.