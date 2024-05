Inter, il cambio di proprietà non ti fa più ricca: sul mercato l'obiettivo è il passivo zero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Suning a Oaktree, è cominciata ieri una nuova era all'Inter. Dopo l'ufficializzazione del cambio di proprietà, i volti del fondo Cano e Ralph americano hanno incontrato la dirigenza, in particolar modo i due amministratori delegati Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, per fare il punto della situazione. Sono tante le cose da fare. Una delle priorità in agenda, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, è la tematica rinnovi. Quella di tre perni: Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Gli obiettivi

La parola d’ordine adesso è continuità, sia finanziaria che sportiva, perché non c’è una senza l’altra. Così i rinnovi più urgenti, quelli di Inzaghi, Barella e capitan Lautaro, già intavolati ormai da tempo, saranno portati avanti nei tempi corretti. E il mercato, come prima anche se forse con meno ansie, sarà a passivo zero. L’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2025 (a giugno il rosso dovrebbe attestarsi attorno ai 50 milioni) non è un’ossessione, ma nell’anno del ricco Mondiale per club è più che auspicabile.