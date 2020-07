Inter, il commento sul sito web: "Concreti e spietati contro un Napoli generoso"

Dopo la vittoria contro il Napoli, il portale ufficiale dell'Inter ha così commentato i 3 punti guadagnati: "Concreti e spietati. A tratti belli, a tratti battaglieri. Tremendamente efficaci. Servivano tutte queste cose per superare l'ennesimo ostacolo, in una notte d'estate afosa e un po' bagnata, dall'alto tasso di umidità e difficoltà. Belli come i gol di D'Ambrosio e Lautaro, battaglieri nei voli di Handanovic e nelle respinte dei difensori. Il 2-0 con cui l'Inter saluta San Siro nella stagione 2019/2020 è un prezzo che il Napoli paga nonostante un generoso e ripetuto tentativo di far male".