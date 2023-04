Inter, il Lukaku-bis è un flop: non sarà riscattato. Quattro i possibili eredi

L'Inter non tratterà la permanenza di Romelu Lukaku per la prossima stagione. A fare il punto è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Inter non tratterà la permanenza di Romelu Lukaku per la prossima stagione. A fare il punto è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: a metà aprile, il club nerazzurro non valuta la permanenza del centravanti belga oltre questa stagione e non ha intenzione di trattare un nuovo prestito col Chelsea. I 20 milioni di euro lordi spesi questa estate bastano viste le prestazioni di questa stagione. Soprattutto, l'idea è di mettere sotto contratto un calciatore di proprietà e non acquistare un altro calciatore a titolo temporaneo