Inter, il punto sugli infortunati: terapie per Dzeko, escluse lesioni per Bastoni e Barella

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Inter. Esami strumentali per Edin Dzeko, uscito in anticipo nel derby contro il Milan di ieri sera per un problema fisico, hanno evidenziato un problema al muscolo posteriore della coscia. L'attaccante bosniaco ha già iniziato il programma di terapia fisica. Sospiro di sollievo per Bastoni e Barella: oggi i due azzurri si sono sottoposti ad esami che hanno escluso lesioni.