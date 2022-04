Inter, il recupero col Bologna senza Gosens: s'è fermato per infortunio muscolare

Robin Gosens non si è allenato con i compagni alla Pinetina a causa di un affaticamento agli adduttori, contrattempo che quindi lo mette in dubbio

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità di formazione per quanto riguarda l'Inter ed il prossimo recupero contro il Bologna. Secondo Sky Sport nella mattinata di oggi Robin Gosens non si è allenato con i compagni alla Pinetina a causa di un affaticamento agli adduttori, contrattempo che quindi lo mette in dubbio per il match di mercoledì sera. Il tedesco era dato come probabile titolare col Bologna, ma verosimilmente sarà ancora Perisic a prendere il posto a sinistra.