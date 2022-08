Inter, il rinforzo in difesa è Acerbi: accordo con la Lazio in prestito con diritto

L'Inter è pronta ad accelerare per sistemare il tassello mancante in difesa che rimpiazzerà Ranocchia ora al Monza.

L'Inter è pronta ad accelerare per sistemare il tassello mancante in difesa che rimpiazzerà Ranocchia ora al Monza. Lunedì è prevista la chiusura dell'operazione che porterà Francesco Acerbi in nerazzurro dalla Lazio. Un'operazione che si chiuderà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.