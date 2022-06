Inter, il sacrificio di mercato non sarà Lautaro: l'annuncio dell'agente

A dirlo, nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata a 'Fcinternews.it', il procuratore di Lautaro Martinez

"Ad oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter". A dirlo, nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata a 'Fcinternews.it', il procuratore di Lautaro Martinez. "Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via. Il calcio professionistico sappiamo com’è, io oggi affermo questo e domani può cambiare tutto".

Alejandro Camano nel corso del botta e risposta è poi tornato sul recente rinnovo di contratto: "Quando ci eravamo seduti per discutere il rinnovo del contratto, non era pensando a una prossima vendita. Ma al successivo gol, alla seguente partita, alla Serie A, alla Champions. Non è un contratto pensato per una cessione dell’Inter, ma per essere felici all’Inter”.