Inter, il solito Inzaghi: "Prestazioni mai mancate, con la Juve vogliamo il risultato"

In conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato delle sue aspettative per la sfida di domani sera contro la Juventus: "Mi aspetto il risultato. Le prestazioni non sono mai mancate, anche gli ultimi dati ci dicono che abbiamo creato tanto nonostante i 7 punti in 7 partite. C'è delusione soprattutto per i risultati, domani abbiamo voglia di portarlo a casa sapendo che saranno 9 finali a cominciare da domani, ovvero quella che sarà la partita più impegnativa di quelle che rimangono".