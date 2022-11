Inter in ansia per Lukaku, il medico del Belgio: "Non sappiamo quando tornerà"

Kristof Sas, medico sociale della Federcalcio belga, fa il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku, che Inzaghi ha perso subito

Kristof Sas, medico sociale della Federcalcio belga, fa il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku, che Inzaghi ha perso subito dopo averlo recuperato per un nuovo infortunio. Alla testata belga Sporza, Sas ha parlato così dell'infortunio patito dall'attaccante dell'Inter: "È una ricaduta, non è qualcosa di troppo pesante, ma ovviamente è una battuta d'arresto per un problema che aveva già avuto. Al momento non sappiamo per quanto tempo dovrà restare fuori".