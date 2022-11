Inter in ansia per Lukaku: salta la Juve e rischia anche il Mondiale

"Inter, nuovo stop Lukaku: salta la Juve. E il Mondiale?" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

"Inter, nuovo stop Lukaku: salta la Juve. E il Mondiale?" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Lukaku deve fermarsi ancora: "risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". E a questo punto il suo 2022 interista potrebbe essere già finito, di certo non ci sarà contro la Juventus nel big match in programma nel fine settimana. "I Mondiali in Qatar, invece, non sembrano a rischio" scrive il quotidiano ma bisognerà capire con quale condizione il belga si presenterà, perché sarà difficile il rientro prima della sosta.