Inter in Champions, Empoli in Serie B immeritatamente: si conclude una pazza Serie A!

Finisce il campionato: l'Inter è in Champions e l'Empoli in Serie B. Questi gli ultimi verdetti al termine di una giornata infinita e bellissima. I toscani avrebbero meritato la salvezza, hanno sfiorato un sacco di volte il pari ma alla fine trionfa l'Inter. Si salva così il Genoa che fa 0-0 con la Fiorentina. In Champions, ovviamente, anche l'Atalanta. Beffa Milan nonostante la vittoria con la Spal. Ecco i parziali:

Inter-Empoli 2-1

Fiorentina-Genoa 0-0

Spal-Milan 2-3

Roma-Parma 2-1

Atalanta-Sassuolo 3-1

Cagliari-Udinese 1-2