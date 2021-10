Inter in crisi finanziaria, Inzaghi: "Stipendi arrivati regolarmente, prossimo bilancio migliore"

Tifosi preoccupati per il bilancio, cosa puoi dirgli? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: "Non sono la persona più adatta, abbiamo un amministratore delegato che è bravissimo. La società è stata brava, il nostro primo obiettivo era mettere in sicurezza il club e il bilancio del prossimo anno sarà migliore. La società ha fatto un grandissimo lavoro, è riuscita a mantenere l'ambiente tranquillo e la nostra tifoseria ci incita sempre, gli stipendi sono arrivati con regolarità e quindi c'è fiducia per il futuro".