Inter in rosso, Gazzetta: "In partenza anche Brozovic, non basta solo Dumfries"

L'Inter starebbe pensando di sacrificarlo sull’altare di conti perché tra qualche mese il solo Dumfries potrebbe non bastare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brozovic può partire. Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport poiché l'Inter starebbe pensando di sacrificarlo sull’altare di conti perché tra qualche mese il solo Dumfries potrebbe non bastare. Il croato piace a molti, dalle grandi di Spagna al danaroso Chelsea, passando pure per la Juve chiamata alla ricostruzione. In ogni caso, i nerazzurri hanno ormai tolto Brozo dalla lista degli “incedibili”, sia per ragioni economiche che strettamente tecniche. L’intenzione per il 2023-24 è, quindi, piuttosto chiara: verranno ascoltate con antenne tese le probabili offerte in arrivo per il croato