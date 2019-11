Inter, infortunio Barella: tornerà a disposizione contro il Napoli

Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella è stato sottoposto questa mattina all' intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. Oltre alle sfide di Champions contro Slavia Praga e Barcellona, salterà le gare interne di campionato contro Spal, Roma e Genoa, oltre alla trasferta con la Fiorentina. Il suo rientro in campo dovrebbe dunque avvenire nel turno dopo la sosta natalizia (5 gennaio 2020), quando l'Inter sarà impegnata a Napoli contro la squadra azzurra