Inter, infrazione al mignolo: derby e Coppa Italia col Napoli a rischio?

Samir Handanovic in dubbio per il derby contro il Milan e, probabilmente, per la successiva sfida di Coppa Italia con il Napoli. Il motivo? Un infortunio al mignolo, come riportato dall'Inter sul suo sito ufficiale: "Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".