Inter, inizia il ritiro di Malta verso il Napoli: due infortunati restano a casa

Ripresa dei lavori ieri per l’Inter. I nerazzurri hanno ricominciato gli allenamenti ad Appiano Gentile con diversi Primavera aggregati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresa dei lavori ieri per l’Inter. I nerazzurri hanno ricominciato gli allenamenti ad Appiano Gentile con diversi Primavera aggregati. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian hanno lavorato a parte e non partiranno per il ritiro di Malta. Joaquin Correa invece è atteso tra qualche giorno a Milano.