Inter, iniziate le visite mediche di Calhanoglu: attesa per l'annuncio

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Hakan Calhanoglu è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il trequartista turco classe 1994, rientrato a Milano nella tarda serata di ieri, ha infatti iniziato in mattinata le visite mediche di rito con il club nerazzurro, prima della firma sul contratto e dell'ufficialità dell'affare. Calhanoglu arriva a parametro zero dal Milan e dovrebbe firmare un contratto triennale (con opzione per una quarta stagione) da circa 5 milioni di euro annui. (ANSA).