Inter, Inzaghi: "Abbiamo fatto 26 vittorie su 31, un percorso importantissimo"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Udinese, ha parlato a Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Udinese, ha parlato a Sky Sport: "Voglio fare i complimenti all'Udinese, perdere così dopo una grande gara dà fastidio. Penso che così si possano salvare. Poi faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo vinto una partita importante per il nostro percorso. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore ma non ho alzato la voce. Abbiamo preso un gol rocambolesco ma siamo stati lì concentrati. I ragazzi sono stati strepitosi".

Che sensazione dà questa vittoria in chiave scudetto?

"È importante, abbiamo fatto 26 vittorie su 31, un percorso importantissimo. Non dobbiamo fare tabelle, domenica abbiamo il Cagliari, ci mancano 8 punti in 7 partite e quando arrivi a fare questi risultati c'è grande armonia. Si aiutano tutti. I subentrati ci hanno dato una grande mano".

In stagione ha dovuto alzare la voce qualche volta?

"A volte sì, grazie anche ai miei collaboratori che sono fantastici. A Roma mi avevano aiutato loro perché ero squalificato. Oggi sapevo che anche la panchina ci avrebbe dato una mano ed è stato così. L'unica cosa che devo rimproverare è la ripartenza che abbiamo preso salvata da Mkhitaryan".

Guardare la Champions da domani che effetto farà?

"Siamo fieri di quello che abbiamo fatto, senza rimpianti. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso straordinario, quest'anno meritavamo di più all'andata ma non abbiamo rimpianti. Si è creata una sinergia incredibile tra squadra, pubblico e società".

Nel secondo tempo ha cambiato sistema di gioco.

"Abbiamo cambiato qualcosina. Avevo la convinzione di vincerla. Il portiere dell'Udinese ha fatto parate straordinarie ma gli avversari ci sono e hanno fatto una grande gara. Abbiamo fatto una grande gara, spinti anche dalla nostra gente, ci abbiamo creduto e non abbiamo mai mollato. Mi emozionano sempre, vedere questo cuore anche nelle difficoltà è bello. Mi stanno dando tanto".

Lo scudetto è in tasca. Lottare con il libro dei record può essere una motivazione?

"Certamente, ma per prima cosa dobbiamo ragionare sulla prossima partita. Domani darò un giorno di riposo e poi da mercoledì penseremo al Cagliari, una partita che ci creerà problemi".