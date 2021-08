Inter, Inzaghi ammette: "Addio di Lukaku ci ha spiazzato, ma la società è intervenuta benissimo"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo il successo sofferto sul Verona, tornando anche sulle questioni di mercato: "E' stata una vittoria sofferta, avevamo approcciato bene la gara poi abbiamo preso il gol e nell'ultima mezzora del primo tempo abbiamo fatto poco. Poca mobilità e poca lucidità nelle scelte, ma il Verona ha fatto un ottimo primo tempo. Poi ci siamo riorganizzati, abbiamo trovato il pareggio con Lautaro e poi i cambi ci hanno dato qualcosa in più".

Quanto servono vittorie del genere? "E' una vittoria importante, ai fini della classifica conta poco ma in settimana avevo detto alla squadra che non sarebbe stata semplice. Loro sono molto aggressivi, hanno un ottimo allenatore e noi siamo stati bravi a portare a casa una vittoria importante".

Il gol subito sull'errore di Handanovic? "Avevo visto la gara col Sassuolo, sapevo che il Verona sarebbe arrivato uomo contro uomo. Dovevamo venire via a muro con Brozovic, la palla di Handanovic doveva essere migliore e Brozovic poteva fare meglio, ma l'avevamo preparata così. Qualche problema c'è stato, per esempio Barella e Calhanoglu hanno intasato un po' il campo, ma faccio ancora una volta i complimenti al Verona".

L'Inter è più debole o di pari valore rispetto allo scorso anno? "Bella domanda, come ho detto io sono soddisfatto di quello che vedo ogni giorno. Hakimi non l'ho mai allenato, so che è fortissimo ma non l'ho mai visto sul campo. Lukaku l'ho allenato una settimana ed è fortissimo, ha fatto una scelta diversa che mi ha spiazzato e ci ha spiazzato, ma la società è riuscita ad intervenire prendendo Dzeko, Dumfries e Correa in 10 giorni e mi hanno dato una rosa competitiva. La società è stata chiara, sapevo che c'erano dei problemi, l'obiettivo era mettere in sicurezza la società e l'abbiamo fatto. Ora guardiamo avanti: le prime due partite le abbiamo fatte bene, ora inizierà la Champions... Pensiamo già alla ripresa a Genova, andranno via una ventina di giocatori e quelli che resteranno dovranno lavorare al meglio".