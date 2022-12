Inter, Inzaghi chiama Lautaro in vista del Napoli: "Torna, abbiamo subito bisogno di te"

Lautaro che scalda i motori e punta a partire al fianco di Lukaku, dopo il Mondiale vinto con l'Argentina e il rientro in Italia, fissato per stasera.

L'Inter si prepara a tornare in campo nella super sfida contro il Napoli che aprirà il 2023 della Serie A e Simone Inzaghi sta già pensando alla possibile formazione da mandare in campo dal primo minuto, con Lautaro Martinez che scalda i motori e punta a partire al fianco di Lukaku, dopo il Mondiale vinto con l'Argentina e il rientro in Italia, fissato per stasera.

La chiamata di Inzaghi

Nel frattempo il tecnico nerazzurro, nei giorni scorsi, ha telefonato direttamente a Lautaro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con l'allenatore che è stato chiaro: "Torna perché abbiamo bisogno di te già alla ripartenza...".