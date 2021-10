Inter, Inzaghi coi sudamericani stanchi: "La Liga è stata brava a rinviare le partite"

"Come si affronta una Lazio imperniata sulla qualità? Abbiamo fatto gare buone e altre meno buone, servirà far bene entrambe le fasi". A parlare così è stato il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, che nella conferenza stampa di vigilia ha risposto brevemente - tra le altre cose - anche al caos nazionali e alla differenza con la Liga spagnola (che ha rinviato le due gara di Atletico e Real Madrid): "I sudamericani come ad esempio Lautaro? Dovrò parlare con tutti loro e vedrò come staranno. La Liga è stata brava a rinviare le partite, ma era un tema da affrontare a inizio stagione. Ho le alternative da valutare".