Inter, Inzaghi frena sullo scudetto: "Purtroppo manca tanto e abbiamo tante gare difficili"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato all'emittente ufficiale InterTV dopo la vittoria casalinga contro la Roma per 3-1: "Purtroppo manca ancora tanto alla fine della stagione. Avremo un calendario molto fitto di partite intense e difficili, finale di Coppa Italia compresa. Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali. Settantacinque mila persone, più le altre settantacinque mila del derby, sono state due giornate fantastiche. Purtroppo il calcio non ce le fa godere abbastanza perché domani dobbiamo già pensare al Bologna, avversario difficile che ci creerà problemi. Quando vinci cinque partite di fila c'è un ottimo morale ma sappiamo che dobbiamo continuare e fare più punti possibili. Le altre corrono, noi al momento siamo ad inseguire ma vediamo cosa succede. Abbiamo avuto quella flessione più di risultati che di gioco. Purtroppo sappiamo che nel calcio gli episodi sono determinanti e qualche palo o qualche occasione sciupata di troppo ci hanno fatto perdere dei punti che dobbiamo essere bravi a recuperare. Dobbiamo continuare a farne perché questi non bastano".