Inter, Inzaghi guarda l'infermeria: due big in dubbio per la Juve

L'Inter guarda l'infermeria in vista dello scontro diretto con la Juventus. Alla Pinetina oggi tornerà anche Calhanoglu, rientrato dalla Nazionale con una sindrome influenzale, e con lui ci sarà pure Alessandro Bastoni: il difensore nelle prossime ore svolgerà ulteriori esami per capire la reale entità dell'infortunio muscolare patito in Nazionale e capirne con precisione i tempi di recupero.