Inter, Inzaghi: "Lautaro Martinez è da Pallone d'Oro! Non lo vincerà, ma deve essere lì"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Salisburgo in Champions League, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato anche di Pavard e delle sue prime partite in nerazzurro, dove è apparso un po' timido: "Siamo e sono molto contento di Benjamin. È un giocatore perfetto nel nostro sistema. Lo volevamo fortemente e siamo contenti. Contro il Bologna ha fatto bene anche negli inserimenti, con il Torino l'ha fatto meno ma veniva da una partita con la Nazionale. Con l'inserimento di Dumfries dovevo scegliere tra lui e Darmian. Sono contento di quello che sta facendo e migliorerà ancora".

Lautaro Martinez è da Pallone d'Oro?

"Chiaramente sì, per il percorso fatto e per i trofei vinti. Deve essere lì in quella notte, non credo che vincerà ma deve continuare così. Anche nei primi due anni con me ha fatto molto molto bene".