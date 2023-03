Inter, Inzaghi: "Noi, Milan e Napoli abbiamo meritato i quarti di Champions"

Sei italiane ai quarti delle coppe europee. Un risultato che non può che far felice Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter.

TuttoNapoli.net

Sei italiane ai quarti delle coppe europee. Un risultato che non può che far felice Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter: "Ne avevamo bisogno, e poi abbiamo fatto tutti grandi partite, se penso al Milan e al Napoli in Champions faccio i complimenti, hanno meritato come noi. E così anche la Roma, la Juventus, la Fiorentina. Sono sei squadre, si è fatto un grandissimo passo, dobbiamo continuare tutti quanti perché più andiamo avanti e meglio è per il nostro Paese".