Inter, Inzaghi pensa a qualche cambio col Napoli: può riposare un titolarissimo

Quale Inter affronterà il Napoli domenica al Meazza? In attacco si andrà avanti con la Thu-La

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale Inter affronterà il Napoli domenica al Meazza? In attacco si andrà avanti con la Thu-La. Secondo La Gazzetta dello Sport, Sanchez viene visto più come arma offensiva a gara in corsa mentre l'argentino e il francese in coppia, se a disposizione, sono irrinunciabili.

Scendendo a centrocampo e difesa, invece, l'Inter verrà ridisegnata. Al momento - si legge sulla Rosea - Bisseck, Acerbi, Darmian e Frattesi sono i nomi più in voga per il turnover post delusione dalla Champions League. Il tedesco, entrato bene a Madrid, darebbe un turno di riposo a Pavard, in deficit fisico al Metropolitano. Momento clou per Davide Frattesi, che scalpita per una maglia da titolare. Un momento adeguato, si ipotizza, per fare riposare lo spremuto Mkhitaryan che non riposa dal 20 dicembre contro il Bologna in Coppa Italia.