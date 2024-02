Inter, Inzaghi perde un big: Thuram ko, ma recupererà per il Napoli

Parziale sospiro di sollievo in casa Inter in merito alle condizioni di Marcus Thuram, col giocatore che si era infortunato nel corso dell'ultima sfida

Parziale sospiro di sollievo in casa Inter in merito alle condizioni di Marcus Thuram, col giocatore che si era infortunato nel corso dell'ultima sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Questa mattina il francese si è sottoposto agli esami strumentali del caso presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e gli accertamenti hanno evidenziato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra, escludendo quindi lesioni significative.

Le sue condizioni saranno rivalutate con attenzione nelle prossime ore, ma una prima stima parla di uno stop di circa 10-15 giorni per l'ex 'Gladbach. La sua presenza nella sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid al Metropolitano dovrebbe quindi essere confermata, mentre in campionato salterà verosimilmente 2 o 3 partite. Sicuramente le prossime contro Lecce e Atalanta, col ritorno in campo che potrebbe esserci per la gara casalinga col Genoa di lunedì 4 marzo o al più tardi nella trasferta del Dall'Ara col Bologna del 10 marzo. Con l'obiettivo di essere nuovamente al top per il 13 marzo, quando i nerazzurri saranno ospiti dell'Atletico Madrid, prima dell'incontro col Napoli in campionato per il quale dunque sarà recuperato.

In stagione il classe '97 ha collezionato un totale di 34 presenze con la maglia dell'Inter, mettendo a referto 12 gol e 11 assist considerando Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana.