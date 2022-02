Inter, Inzaghi prepara il turnover in Coppa Italia: più di un big sarà preservato per il Napoli

A San Siro, domani per Inter-Roma di Coppa Italia, ci saranno 30 mila spettatori per la prima volta nella Milano nerazzurra di Mourinho. Inzaghi oggi farà valutazioni sulla formazione. Caicedo salterà anche la gara di Coppa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Correa sta meglio e punta a tornare per l’andata col Liverpool, così in attacco sarà la volta di Sanchez titolare.

Vicino a lui, molto più probabile la conferma dell’ex romanista Dzeko piuttosto che Lautaro, apparso giù di corda contro il Milan. In difesa può rifiatare De Vrij: dentro uno tra D’Ambrosio (con Skriniar che slitterebbe al centro) e Ranocchia. Sulle fasce, una maglia sarà di Darmian. Perisic è recuperato, sarà a disposizione domani, ma non è detto che Inzaghi faccia partire il croato dall’inizio: Dimarco è pronto.