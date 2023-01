Inter, Inzaghi protesta per il gol annullato: "Siamo arrabbiati, dopo 5 anni di VAR..."

Simone Inzaghi mastica amaro per il 2-2 fra Inter e Monza. Ai microfoni di Sky, il tecnico nerazzurro ha commentato il gol "annullato" ad Acerbi

Simone Inzaghi mastica amaro per il 2-2 fra Inter e Monza. Ai microfoni di Sky, il tecnico nerazzurro ha commentato il gol "annullato" ad Acerbi, in realtà avvenuto a gioco fermo ma per un errore di Juan Luca Sacchi, arbitro che ha ravvisato un contatto in realtà inesistente e che ha così impedito alla tecnologia di intervenire: "Siamo arrabbiati, dopo cinque anni di VAR è stato commesso un errore grave. Siamo qui a parlare di un pareggio che arriva dopo un grande errore".