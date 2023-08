Inter, Inzaghi risponde a Sacchi: "Faremo ricredere sul campo chi parla male di noi"

La risposta di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, non si è fatta attendere ed è arrivata oggi in conferenza stampa

Arrigo Sacchi ha dichiarato di non vedere nell'Inter "individualità in grado di spostare gli equilibri di una partita, a parte forse Lautaro Martinez". La risposta di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, non si è fatta attendere ed è arrivata oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Monza: "Me lo riportate voi, non ho letto e anche quest'anno cercheremo di far ricredere sul campo chi parla male non tanto di me ma dei miei ragazzi, perché sono due anni che stanno facendo grandissime cose".