Inter, Inzaghi: "Scudetto? Si diceva fossimo peggiorati, ora che dobbiamo vincere..."

C'è anche il tema del mercato e di come ha cambiato la rosa nerazzurra durante la conferenza stampa di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, intervenuto davanti ai giornalisti alla vigilia del derby della Madonnina: "Vincerlo sarebbe un bel messaggio. Poi per quanto riguarda griglie o pronostici, sono cose che non mi piacciono e l'ho sempre detto. Fino a tre partite fa si diceva che l'Inter è peggiorata perché ha perso giocatori importantissimi. Ora sembra che debba vincere l'Europeo, anche se probabilmente lo giocherà l'Italia e non l'Inter. Non ci tiriamo indietro, sappiamo cosa significa questa maglia, ma sappiamo anche di avere avversari forti".