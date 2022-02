Inter, Inzaghi si lamenta di due assenze: “Abbiamo fuori giocatori importanti!”

Al termine di Inter-Sassuolo, gara terminata con il successo dei neroverdi, Simone Inzaghi ha parlato a Dazn: “A fine primo tempo ne avrei cambiati un po' più di due. Abbiamo poi giocato con due mediani e il trequartista, abbiamo cercato di riaprirla ma no ci siamo riusciti. Sarà motivo di analisi perchè è una partita che non va bene e dobbiamo mettercela alle spalle. Avevo qualche assenza pesante ma dobbiamo essere più forti delle assenze, degli episodi e delle squalifiche. Siamo lì tutti in due punti e vedremo cosa accadrà".